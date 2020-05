Pressestimme: 'Volksstimme' zum Einsatz der Bundeswehr in Mali

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Einsatz der Bundeswehr in Mali:

"Das Problem des Einsatzes in den Ländern der Sahelzone ist, dass kein erreichbares Ziel genannt werden kann. Man kann nur hoffen, damit noch größeres Elend und noch mehr Flüchtlinge zu verhindern. Alle Versuche, Mali zu entwickeln oder zumindest die Sicherheitslage zu verbessern, sind gescheitert. Im Gegenteil: Die Lage in der Sahelzone bleibt verzweifelt. Viele Milliarden Dollar aus den USA und Europa sind in einem schwarzen Loch aus Regierungskorruption und organisierter Kriminalität verschwunden. Vor Ort gibt es keine Ansprechpartner, die auch nur willens wären, Entwicklungsarbeit zu leisten. Das macht es unmöglich, Fortschritte zu erzielen. Nach europäischen Maßstäben ist selbst die Armee in Mali eine kriminelle Vereinigung. Es bleibt nur der Konsens: Man kann nicht nichts tun. Deutschland zahlte allein 1,7 Milliarden Euro in drei Jahren. Alle zahlen weiter, obwohl jeder weiß, dass ein Großteil der Mittel nur den allumfassenden Bürgerkrieg nährt."/yyzz/DP/he