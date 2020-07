Pressestimme: 'Volksstimme' zum Produktionsstart bei Tönnies

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Produktionsstart bei Tönnies:

"Bei Tönnies wird wieder geschlachtet. Davon haben die Bauern etwas, die ihre gemästeten Schweine wieder loswerden, und die Wirtschaft in Rheda-Wiedenbrück und Umgebung. Ansonsten müssen die Alarmglocken läuten. Ausgerechnet im Viren-Hotspot des am stärksten von der Seuche betroffenen Landes Nordrhein-Westfalen geht die Tierzerlegung im Akkord munter weiter. Es soll zwar mehr Frischluft in die Hallen geblasen und auf Abstand geachtet werden - das war's dann. Landesminister Karl-Josef Laumann erklärt aber, dass der Fleischkonzern völlig anders arbeiten wird als zuvor. Wie bitte? Wo sind denn die geforderten dezentralen Schlachtstätten? Was ist aktuell mit den menschenunwürdigen Werkverträgen, die ab Januar ohnehin verboten werden sollen? Und was ist mit Strafen für die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schäden, die die Riesenfleischerei verursacht hat? Denkste, der Konzern will noch Ausgleich für seine Ausfälle. Da ist gar nichts neu bei Tönnies."/yyzz/DP/he