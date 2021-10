Pressestimme: 'Volksstimme' zum Rücktritt von Armin Laschet

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Rücktritt von Armin Laschet:

"Armin Laschet wird am härtesten für eine Fehleinschätzung bestraft, die er mit der Parteiführung, vor allem mit den alternden Granden im Präsidium teilte. Nämlich, dass eine Merkel-CDU niemals die Wahl verlieren kann, auch wenn der Kandidat schwächelt. Und dass das Regieren ohne Botschaft mit einer "Kompromissmaschine" an der Spitze dauerhafte Kanzlerschaft garantiert. Laschet hat so sehr daran geglaubt, dass er sämtliche Ämter in die Waagschale geworfen und verloren hat. Am Ende hat er die Fehler der gesamten Parteiführung so sehr verkörpert, dass er schneller als gedacht auch als Parteiführer von der Bühne geschoben wurde. Man hat ihn mit Schuld beladen und vor das Tor getrieben. Dass er bei all dem niemals aus der Rolle gefallen ist, spricht für ihn. Hilfreich, dass er beim Neuanfang der Bundespartei beiseite getreten ist. Seine Nachfolge in Nordrhein-Westfalen hat er bruchlos gestaltet. Am Ende eine tadellose Haltung."