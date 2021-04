Pressestimme: 'Volksstimme' zum Verhältnis EU-Türkei

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Verhältnis EU-Türkei:

"Die Beziehungen zwischen Europa und der Türkei sind in der jüngeren Geschichte durch eine ständige Berg- und Talfahrt geprägt. Was herrschte 2005 für eine Euphorie, als die Türkei zum EU-Beitrittskandidaten hochgestuft wurde. Inzwischen sind die Türken Lichtjahre von der Mitgliedschaft im Brüsseler Klub entfernt. Das liegt vor allem in der repressiven Innenpolitik von Staatschef Recep Tayyip Erdogan begründet. Dennoch versuchen sich beide Seiten nun wieder einmal an einem Neuanfang mit alten Themen. Die EU braucht die Türkei weiter als Bollwerk gegen die Flüchtlinge, die über das östliche Mittelmeer nach Europa drängen. Mit diesem Pfund versucht die türkische Führung bei der erhofften Zollunion zu wuchern. Zudem gibt es als Dauerbrenner die verwehrte Visafreiheit für Türken bei Reisen in die EU, der auch einer bleiben wird. Wenn es eine Konstante im Verhältnis gibt, ist es das gegenseitige Misstrauen."/yyzz/DP/he