Pressestimme: 'Volksstimme' zum Vorschlag eines Marshall-Planes

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zum Vorschlag eines Marshall-Planes

Europa befindet sich in der größten Krise der Nachkriegszeit. Deren Dramatik nimmt von Tag zu Tag zu. Die Zahl der Toten auf dem Kontinent durch das Coronavirus geht in die Zehntausende, die Wirtschaft steht in weiten Teilen still, mit derzeit noch unabsehbaren Folgen. Und was tut Europa? Es streitet sich darum, wie der Wiederaufbau nach der Krise finanziert werden soll. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat vor dem entscheidenden Gespräch der EU-Finanzminister einen Marshall-Plan für Europa ins Gespräch gebracht und setzt damit Deutschland, das Corona-Bonds ablehnt, gewaltig unter Druck. Denn ein Marshall-Plan bedeutet nichts anders, als die Lasten der Krise via EU-Haushalt auf alle Mitgliedsstaaten zu verteilen. Die Frage ist, was ist die Alternative? Was nützt es Deutschland, wenn Italien und Spanien abstürzen? Wer soll dann der Exportnation Deutschland ihre Waren noch abkaufen?/yyzz/DP/zb