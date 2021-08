Pressestimme: 'Volksstimme' zum Wahlkampfthema Kohleausstieg

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Wahlkampfthema Kohleausstieg:

"Der Wahlkampf treibt immer buntere Blüten. Nun spekuliert also auch der CDU-Bundestagskandidat Friedrich Merz über einen noch früheren Ausstieg aus der Kohle-Verstromung. Während die Grünen auf die wundersame Vermehrung der erneuerbaren Energien setzen, hofft der Sauerländer auf ein Technologiewunder, um trotzdem die Energiesicherheit zu gewährleisten. So argumentieren Politiker, die tatsächlich einmal dafür verantwortlich sein könnten, dass Industrie, Haushalte und Verkehr noch mehr bezahlbaren Strom abrufen können als bisher. Sie hoffen auf Wunder. Das ist zutiefst unseriös. Die milliardenteure Ausstiegsvereinbarung, auf die sich ganze Regionen verlassen, wird dabei zu einem Spekulationsobjekt. Die Stromlücke, die sich jetzt schon auftut, wird einfach ignoriert. Im Wettbewerb um den Klimaschutz verzichten mittlerweile sowohl die Grünen als auch SPD und CDU auf jeden Bezug zur Realität. Die droht dann nach den Wahlen."