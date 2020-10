Pressestimme: 'Volksstimme' zur arabischen Welt und Israel

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur arabischen Welt und Israel:

"Mit der Brücke in die Golfregion rückt das friedliche Miteinander zwischen Israel und der arabischen Welt ein gehöriges Stück näher. Immerhin hat es dafür 72 Jahre seit der Gründung des jüdischen Staates gebraucht. Premier Benjamin Netanjahu hat bei der Kabinetts-Absegnung des Abkommens mit den Emiraten betont, Israel sei keine Sackgasse mehr. In dieser stecken nun aber die Palästinenser. Der Boykott Israels durch die arabischen Länder war immer deren größtes Pfund im Kampf um einen eigenen Staat. Doch in Abwägung zwischen Solidarität und eigenem Vorteil neigt sich die Waage in immer mehr nahöstlichen Hauptstädten dem Nutzen für sich selbst zu. Die Palästinenser, territorial und politisch zersplittert, sind damit auf sich allein gestellt. Kein Wunder, dass sie sich verraten und verkauft fühlen. Doch bleibt die Palästinenser-Frage der Kern des Nahost-Konfliktes. Ehe sich nicht Israelis und Palästinenser verständigt haben, ist dauerhafte Sicherheit in der Region eine Illusion."/yyzz/DP/he