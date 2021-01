Pressestimme: 'Volksstimme' zur Beobachtung der AfD

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Beobachtung der AfD:

"Die AfD ist systemfeindlich. Für die Rechtfertigung der Beobachtung durch den Verfassungsschutz mag die Zahl der Kontakte zu eindeutig rechtsextremen Gruppierungen wichtig sein. Wir wissen aber längst, was passieren würde, wenn die AfD die absolute Mehrheit hätte. Das haben nicht nur extrem rechte Flügel-Vertreter der AfD angekündigt. Sie werden mit aller Macht gegen die Unabhängigkeit der Justiz kämpfen. Sie werden versuchen, den Kulturbetrieb staatlich zu lenken. Sie werden die Unabhängigkeit der Medien einschränken. Und das Werk ihrer Vorbilder können wir uns zeitgleich in Ungarn oder Polen anschauen. Es gibt durchaus noch einen bürgerlichen Kern in der AfD. Aber der würde spätestens in der Dynamik des Systemumbaus mitgerissen werden. Wir haben bei Alexander Gauland gesehen, wie eine Machtoption den Bürger mit dem gewalttätigen Nazi versöhnt. Es ist richtig, dass der Verfassungsschutz beobachtet, aber vor ungarischen Verhältnissen müssen wir uns selber schützen."/yyzz/DP/he