Pressestimme: 'Volksstimme' zur Pressekonferenz von Wladimir Putin

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Pressekonferenz von Wladimir Putin:

"Wie jedes Jahr bei Putins Presse-Audienz verbirgt sich die Wahrheit hinter den Fragen. Was sagt er zu den Folterungen in Gefängnissen? Einzeltäter, die bestraft werden. In Wahrheit ist das ganze System des russischen Strafvollzugs völlig verkommen. Und immer die gleichen Mythen: Die Nato habe versprochen, sich nicht nach Osten zu erweitern. Dem hat schon Viktor Gorbatschow widersprochen. Natürlich wird Russland von ausländischen Agenten bedroht. Und die Nowitschok-Nachweise im Fall Nawalny von Labors in Deutschland, Frankreich und Schweden? Es gibt sie gar nicht. Dann die Frage nach Bürgschaften für das Rüstungsunternehmen Rostec. Nur für Putin ist es ein gesundes Unternehmen. In Wahrheit sind die von Putin geschaffenen rückständigen russischen Staatskorporationen ein Hort der Korruption und Intransparenz und Sanktionen verstärken die Krise. Bemerkenswert ist nur, wie offen er der Nato droht."/ra/DP/he