Pressestimme: 'Volksstimme' zur Zuspitzung des Ukraine-Konflikts

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Zuspitzung des Ukraine-Konflikts:

"Manchmal können wenige Worte über Krieg und Frieden entscheiden. Wenn US-Präsident Joe Biden davon spricht, auf ein "geringfügiges Eindringen" Russlands in die Ukraine nicht scharf zu reagieren, fällt das in diese Kategorie. Was meinte Biden? Würden sich die USA zurückhalten, wenn es die Russen etwa bei Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur ohne Militäreinsatz beließen? Oder hat sich der Präsident nur versprochen? Das ist kaum anzunehmen. Die Amerikaner haben bei diesem Konflikt keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit gelassen, Russland wirkungsvoll zu begegnen. Und Biden kann es sich nach dem vergeigten Afghanistan-Rückzug nicht leisten, die USA international nochmals alt aussehen zu lassen. Darauf warten die Republikaner nur - im Herbst sind Halbzeitwahlen zum Kongress in den Vereinigten Staaten. Der Gesprächsmarathon zur Verhinderung eines Krieges geht indessen weiter. Heute sind die Außenminister Russlands und der USA dran. Auch dabei wird es auf jedes Wort ankommen."/yyzz/DP/he