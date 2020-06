Pressestimme: 'Weser-Kurier' (Bremen) zu TV-Rechte

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" (Bremen) zu TV-Rechte

"Die DFL muss ihre Profi-Klubs verpflichten, das Geld nicht eins zu eins an ihre Spieler weiterzureichen, sondern Rücklagen zu bilden. Das bisherige Lizenzverfahren, dem alle Vereine der ersten und zweiten Liga verpflichtet sind, ist in diesem Punkt offenbar grob lückenhaft. Viel ist erzählt worden über Gehaltsverzicht, Gehaltsobergrenze oder sinkende Ablösesummen. Jetzt, wo die Vereine wissen, dass auch in der Zukunft viel Geld fließt, müssen den tollen Sonntagsreden auch echte Taten folgen."/be/DP/mis