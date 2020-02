Pressestimme: 'Weser-Kurier' über das Duo Laschet/Spahn

BREMEN (dpa-AFX) - 'Weser-Kurier' über das Duo Laschet/Spahn

"Dass Armin Laschet und Jens Spahn jetzt als Team auftreten, ist ein Coup. Die beiden sind nicht nur bestens in ihrer Partei verdrahtet. Sie ergänzen sich auch mit ihren Profilen. Der rheinisch-katholische Laschet steht für den integrativen Anspruch einer Volkspartei, Spahn eher für Reformorientierung und konservativen Gestaltungswillen. Gemeinsam deckt das Duo sehr viel dessen ab, was die Identität der CDU ausmacht."/be/DP/zb