Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Modernisierung der Bundeswehr

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Modernisierung der Bundeswehr:

"Wie auch immer sich in den kommenden Tagen und Wochen der Krieg Russlands gegen die Ukraine entwickeln wird - klar ist schon jetzt, dass die Bundesregierung nicht mehr hinter jene Linie zurück kann, die sie an diesem Sonntag gezogen hat. Deutschland wird seine Streitkräfte in einem nie dagewesenen Umfang neu aufstellen und ausrüsten. Die als "Sondervermögen" bezeichneten 100 Milliarden Euro neuer Schulden werden das Land zwar besser gegen Bedrohungen schützen. Aber sie werden an anderer Stelle fehlen. Was immer die Ampel in den kommenden Jahren beschließen wird - alles wird sich am Aufrüstungsbeschluss vom Februar 2022 messen lassen müssen. Klimawende, Verkehrswende, Kindergrundsicherung, Agrarwende - vieles wird diese Koalition von nun an kleinrechnen, runterrechnen, auch streichen müssen."/al/DP/he