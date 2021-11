Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Pendlerpauschale

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Pendlerpauschale:

"Tatsächlich sollte man sie aber nicht komplett abschaffen. Viele Menschen wohnen gezwungenermaßen weiter weg von ihrem Arbeitsplatz, weil sie keine Stelle in ihrer Nähe finden. Oder weil sie sich eine Wohnung in der Nähe nicht leisten können, da sich der Arbeitsplatz in einer teuren Stadt befindet. Besser ist es deshalb, umzusteuern. Deutliche Vorteile sollte derjenige haben, der Bus und Bahn nutzt und das Auto stehen lässt."/yyzz/DP/he