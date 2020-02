Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Retouren im Onlinehandel

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Retouren im Onlinehandel:

"Knapp vier Prozent aller zurückgeschickten Waren werden vernichtet. Das hört sich zunächst nach nicht so viel an, betrifft jährlich aber rund 20 Millionen Artikel in Deutschland. Das ist Irrsinn - vielleicht nicht ökonomisch, aber ökologisch - und muss gestoppt werden. Dazu gehört nicht nur, dass die passenden Verordnungen schnell geschaffen werden, sondern auch, dass das Gesetz keine Schlupflöcher lässt. Etwa indem Retouren ins Ausland umgeleitet werden, wo die Vernichtung weiterhin legal sein könnte."/yyzz/DP/he