Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu VW-Urteil

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu VW-Urteil:

"Die VW-Strategie macht wütend, in Deutschland Schadenersatzzahlungen in die Länge zu ziehen. In den USA hat der Autobauer bereits 2016 einen Vergleich akzeptiert, der Zahlungen an die geprellten Verbraucher in Höhe von 14,7 Milliarden Dollar vorsah. Das US-Recht kennt in solchen Fällen einfach viel drakonischere Strafen."/yyzz/DP/he