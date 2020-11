Pressestimme: 'Weser Kurier' zum deutsch-amerikanischen Verhältnis

BREMEN (dpa-AFX) - 'Weser Kurier' zum deutsch-amerikanischen Verhältnis

Die Interessenskonflikte zwischen Europa und den Vereinigten Staaten werden sich auch unter einem Präsidenten Biden keineswegs in Luft auflösen. Es ist aber zu erwarten, dass Streitfragen künftig geordneter diskutiert und gelöst werden. Deutschland wird dabei im eigenen Interesse darauf achten müssen, dass es seine Zusagen in Zukunft genauer einhält und zum Beispiel den Beitrag zur Nato entsprechend erhöht. Alles andere wäre Wasser auf die Mühlen der US-Populisten. Wohin deren Politik führen kann, haben vier Jahre Trump gezeigt./be/DP/zb