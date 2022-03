Pressestimme: 'Weser-Kurier' zum Nato-Sondergipfel

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zum Nato-Sondergipfel:

"Seit der Invasion hat die Nato mehr als 100 000 Streitkräfte in Bereitschaft versetzt, die entweder bereits an der Ostflanke stationiert sind oder jederzeit dahin geschickt werden könnten. Zur Abschreckung will man diese jetzt mit vier weiteren Gefechtsverbänden verstärken. Der Truppenaufmarsch ist beispiellos in der Geschichte der Allianz. Militärflugzeuge überwachen zudem den Luftraum, hunderte Kriegsschiffe bilden im Mittelmeer, im Schwarzen Meer sowie in der Nord- und Ostsee eine Drohkulisse. Es sind Signale der Stärke in Richtung Moskau - und die wichtige Botschaft, dass es eine Rückkehr zum 23. Februar nicht geben wird. Am Tag darauf marschierte Russland in die Ukraine ein."/DP/jha