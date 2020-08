Pressestimme: 'Weser-Kurier' zur Kurzarbeit

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zur Kurzarbeit:

"Nur wenn die Konjunktur bald wieder anzieht und sich die Auftragslage verbessert, zahlt sich die Finanzierung der Kurzarbeit aus. Für die Arbeitnehmer, die dann gleich wieder mit ihren eingearbeiteten Beschäftigten in Volllast produzieren können. Und für die Arbeitnehmer, die in dieser Zeit vor Arbeitslosigkeit geschützt waren. Kein Wunder also, dass bei der Ausweitung der Kurzarbeit das Für und Wider auch innerhalb der jeweiligen Lager - Arbeitgeber, Politik, Gewerkschaften - so kontrovers diskutiert wird. Es ist eine Wette auf die Zukunft, und der Einsatz ist hoch. Sie nicht einzugehen, könnte aber deutlich teurer werden."/ra/DP/he