Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Corona-Werte/Deutschland

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Corona-Werte/Deutschland:

"Und nun? Ist guter Rat teuer. Es komme auf die Balance aus Zuversicht und Achtsamkeit an, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Was in der Aufzählung fehlt, sind Einheitlichkeit und Konsequenz. Meint: Gleiche Regeln für alle, kein Aus-der-Reihe-Tanzen, keine Lockerungen aus politischem Kalkül, kein kommunales Aufweichen gesetzter Standards. Das ist die eine Seite. Die andere: Konsequentes Durchgreifen, wenn Bürger über die Stränge schlagen."/yyzz/DP/he