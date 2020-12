Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu hartem Lockdown/Weihnachten

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu hartem Lockdown/Weihnachten:

"Eine Neuauflage des harten Lockdowns wird auch in Deutschland wahrscheinlich. Frankreich, Portugal, Griechenland, Italien - zahlreiche Länder sind diesen Schritt bereits gegangen. Das komplette Herunterfahren ist die Ultima Ratio. Diesen Schritt zügig, heißt: auch über die Feiertage zu gehen, wäre konsequent. Abwarten spielt dem Virus in die Hände. Das zeigen die leidvollen Erfahrungen der vergangenen Monate. Eine zeitnahe Kontaktbeschränkung einzufordern - mehr geht ja nicht -, ist zudem sinnvoll, damit Weihnachten und Silvester 2020 nicht als Superspreading-Ereignisse in die Geschichte eingehen."/zz/DP/nas