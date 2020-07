Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Trump

MÜNSTER (dpa-AFX) - Die "Westfälischen Nachrichten" schreiben zu Trump:

Trump steckt in einer Krise. Die alten Fans geraten ins Grübeln, neue Wählerschichten sind nicht in Sicht: Trumps Strategie, Anhänger mit einem Twitter-Gewitter und Massenveranstaltungen auf ihn einzuschwören, geht nicht mehr auf. Bricht sein Kartenhaus aus Lügen, Schuldzuweisungen und Willkür bald zusammen? Der Sündenbock ist schnell gefunden: Wahlkampfchef Brad Parscale, der ihm das Schlamassel von Tulsa beschert hat. Personalwechsel in Wahlkämpfen sind nicht unüblich. Doch den Digital-Experten, der ihm 2016 den Wahlsieg organisierte, durch einen erfahrenen Polit-Profi auszutauschen, sagt einiges aus. Trump versucht es offenbar auf die seriöse Tour./yyzz/DP/eas