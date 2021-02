Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zum Abzug amerikanischer Truppen

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zum Abzug amerikanischer Truppen:

"Das Aufatmen ist zu Recht groß, nachdem Joe Bidenden Abzug von 12?000 Soldaten aus Deutschland vorerst gestoppt hat (...) Aber vor allem ist die Kehrtwende ein Zeichen der deutsch-amerikanischen Freundschaft - in der Hoffnung, die in der Trump-Ära entstandenen tiefen Risse im transatlantischen Verhältnis wieder kitten zu können. Die Wende zum Besseren ist eingeleitet. Es ist zugleich eine Abkehr von Trumps "America first"-Strategie: Die USA wollen wieder als verlässlicher und berechenbarer Bündnispartner und Brückenbauer auftreten. Rationale Entscheidungen in Absprache mit Bündnispartnern müssen an die Stelle von Erpressungen und Racheaktionen treten. Auch wenn die endgültige Entscheidung über den Abzug noch nicht gefallen ist, kennt Biden die sicherheitspolitische Bedeutung der deutschen Standorte für Kriseneinsätze."