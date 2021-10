Pressestimme: 'Wetzlarer Neue Zeitung' zur taumelnden Union

WETZLAR (dpa-AFX) - "Wetzlarer Neue Zeitung" zur taumelnden Union:

"Die Termin-Posse ist ein weiteres Indiz für den Machtverfall des Kanzlerkandidaten Laschet in der Union. Viele in CDU und CSU halten sein Werben für Schwarz-Grün-Gelb für einen Fehler. Speziell CSU-Chef Söder dürfte inzwischen andere Ziele haben. Er denkt nicht an Deutschland, sondern an Bayern - und vor allem an sich selbst. In zwei Jahren wird im Freistaat gewählt, und dann muss Söder dringend ein starkes Ergebnis abliefern. Das ist der CSU immer dann gelungen, wenn sie sich als konservativer Gegenpol zu einer eher linken Bundesregierung inszenieren konnte."/yyzz/DP/he