Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Corona und Luftverkehr

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Corona und Luftverkehr:

"Corona hat sehr wohl das Potenzial, Kundenverhalten nachhaltig zu ändern. Etwa bei der Frage, ob Produkte online oder im Laden gekauft werden. Ähnlich kann es Fluggesellschaften und Flughäfen ergehen. Denn viele Menschen machen sich angesichts der Aussichten, dass sich Corona als wiederkehrendes Virus festsetzt, durchaus Gedanken darüber, ob sie künftig so häufig wie früher in den Urlaub fliegen sollen oder nicht öfter mal mit dem Auto verreisen. Bei den ebenfalls wichtigen Geschäftsreisen könnte sogar die gefürchtete tiefe Zäsur anstehen: Die Unternehmen haben festgestellt, dass wichtige Gespräche und Meetings auch gut über Online-Plattformen funktionieren."/be/DP/he