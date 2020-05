Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Kaufprämien für Autos

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Kaufprämien für Autos

Bedingungslose Vorfahrt für die Automobilindustrie in der Corona-Krise - das fordern die großen Hersteller und der Lobbyverband VDA. Die Selbstverständlichkeit, mit der Kaufanreize in Milliardenhöhe für das gesamte Produktangebot gefordert werden, ist dreist. Die Automobilindustrie gehört sicher zu den Schlüsselindustrien in Deutschland. Aber gleichzeitig ist die Branche nicht der einzige Wirtschaftszweig, der von den ökonomischen Verwerfungen betroffen ist. Soll es über die allgemeinen Hilfen wie KfW-Krediten und Kurzarbeitergeld hinausgehende Programme geben, müssen sie besonders begründet werden./be/DP/mis