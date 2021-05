Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Sparverhalten

WIESBADEN (dpa-AFX) - 'Wiesbadener Kurier' zu Sparverhalten

Wer mit einem niedrigen Einkommen in normalen Zeiten gerade so über die Runden kommt, gerät nach monatelanger Kurzarbeit an finanzielle Grenzen. Und auch wenn Aktieninvestments Steigerungsraten verzeichnen, liegen noch immer enorme Summen in Spareinlagen - und verlieren kontinuierlich an Wert. Es gibt dort keinen Zinsertrag mehr, der zum Vermögensaufbau beiträgt. Im Gegenteil. Nicht nur "Verwahrentgelte" setzen dem Gesparten zu, sondern auch die Inflation./al/DP/zb