Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Sprengung/Salzbachtalbrücke

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Sprengung/Salzbachtalbrücke:

Mehrere Tausend Autobahnbrücken werden in den nächsten 20 Jahren zu Sanierungsobjekten. Das ist mit dem derzeitigen Tempo und vor allem mit den aktuellen Budgets nicht zu schaffen. Wenn es gelingen soll, eine zweite Salzbachtalbrücke im deutschen Autobahnnetz zu verhindern, muss der Bund Geld in die Hand nehmen. Und zwar im großen Stil. Für die Politik ist das ein dickes Brett, das es da zu bohren gilt: Infrastrukturmaßnahmen, erst recht wenn es "nur" um die Bewahrung des Vorhandenen geht, sind so ziemlich das unsexieste, das man sich als Politiker so vorstellen kann. Klar lässt sich die Kür aus Modellprojekten, neuen Initiativen und Zukunftsplänen besser öffentlich als Erfolg verkaufen. Dafür zu sorgen, dass unsere Brücken stehenbleiben und Menschen sicher von A nach B kommen, ist aber auch nicht die Kür. Es ist die Pflicht./yyzz/DP/mis