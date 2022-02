Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Staatshilfen

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Staatshilfen:

"Tourismus und Luftfahrt gehören in der Corona-Pandemie zu den am schwersten betroffenen Branchen. Die Staatshilfen für TUI und Lufthansa waren vor diesem Hintergrund gerechtfertigt, da die Geschäftsmodelle in normalen Zeiten tragfähig waren. Die Kredite waren mit hohen Zinsen verbunden. Im besten Fall hat der Staat ein gutes Geschäft gemacht. Eine Pleite, die ohne Staatshilfen durchaus wahrscheinlich war, wäre für die Steuerzahlenden dagegen richtig teuer geworden."/ra/DP/he