Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Wahlforschung

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Wahlforschung:

"Bis heute ist unklar, ob und wie Wahlforscher mit ihren Ergebnissen das Wahlverhalten beeinflussen. Sie stehen aber meist schon vor der Wahl als Verlierer fest, denn selten treffen die Ergebnisse zu, die vorher angenommen wurden. (.) Ein bisschen ist es mit den veröffentlichten Zahlen wie mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie werden erst in den Händen der Nutzer oder in diesem Fall Auftraggeber zu Waffen in der Politik. Der Wähler hat Gott sei Dank viele andere Wege, sich zu entscheiden, statt mitzulaufen oder sein Mitleid wählen zu lassen."/yyzz/DP/nas