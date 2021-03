Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zum Einzelhandel

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zum Einzelhandel:

"Der monatelange Lockdown treibt den Einzelhandel verständlicherweise auf die Barrikaden. Angesichts von massiven Einbußen stehen viele Geschäfte vor dem Ruin. In einer konzertierten Aktion will der Handel die Öffnung der Betriebe und Schadensersatzzahlungen juristisch durchsetzen. Vor den Gerichten baut sich eine gewaltige Klagewelle auf. Damit steigt vor dem Gipfeltreffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin der Druck, dem Handel und anderen Branchen endlich eine Öffnungsperspektive aufzuzeigen. Die Klagen auf eine Entschädigung erscheinen nicht chancenlos. Denn die Schließung des Handels ist eine politische Abwägungsentscheidung, die zwangsläufig willkürlich ist."/be/DP/he