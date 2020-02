Pressestimme: 'Zeit Online' zu CDU / Friedrich Merz

BERLIN (dpa-AFX) - 'Zeit Online' zu CDU / Friedrich Merz

"Friedrich Merz glaubt, dass man den Rechtsradikalismus am besten bekämpft, in dem man ihm nachgibt. Dass man härter gegen ausländische Clans, gegen Ausländer an der Grenze und in Problemvierteln vorgehen muss, dass, kurz gesagt, mehr Härte gegen missliebige Ausländer das beste Mittel gegen Rechtsradikalismus ist. "Die Antwort ist: Ja." Nach diesem Satz wissen wir nicht nur, dass neben der Merz'schen Steuererklärung auch die Merz'sche Strategie gegen Rechtsextremismus auf einen Bierdeckel passt. Wir wissen auch, dass ein CDU-Vorsitzender Friedrich Merz allen die Hand ausstrecken würde, die sowieso der Meinung sind, dass das Problem mit den Rechtsextremen eigentlich die Ausländer sind und die Linken. Man möchte nicht wissen, was die Angehörigen der Opfer von Hanau fühlen, wenn sie von Merz' Antwort hören. Nein, man muss hoffen, dass sie davon gar nicht erst hören."/be/DP/zb