Pressestimme: 'Zeit Online' zu Thüringen

BERLIN (dpa-AFX) - 'Zeit Online' zu Thüringen

Was die heutige Demokratie in Thüringen nämlich auch gezeigt hat, ist, dass sie bei aller Verletzlichkeit sehr stark ist. Der Druck, den Kemmerich erlebt hat - medial, politisch, von der Straße - ließ sich eben nicht länger als einen Tag ignorieren. Und es zeigte sich auch, wie aussichtslos ein Regierungsversuch ist, wenn jemand mit einer Mehrheit gewählt wird, für die er sich schämen sollte. Und wenn an dieser Stelle das Lernen anfinge? Das Lernen, dass man die AfD überflüssig machen kann, ohne mit ihr anzubandeln, ohne zu werden wie sie. Der Schrecken, der hier der Republik in alle Glieder gefahren ist, könnte bestenfalls heilsam sein für alle. Man hat jetzt gesehen, wie schnell es geht. Man hat jetzt gesehen, was es zu bewahren gibt. Also kein Totalschaden, sondern reparabel. Aber was diese 24 Stunden brachten, werden nur Monate, vielleicht Jahre rückgängig machen können.