Pressestunne: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Schutz der Seniorenheime

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Schutz der Seniorenheime:

Rechnet man aus den Corona-Zahlen die Toten und Kranken in den Altenheimen heraus, hätte Deutschland die Pandemie im Griff. Jeder fünfte Infizierte dort stirbt. Ausgerechnet da, wo der Schutz am stärksten sein müsste, wirkt er am geringsten, mit fatalen Folgen für die Kranken in erster, für die Kapazitäten des Gesundheitssystems in zweiter und für das ganze Land in dritter Linie. Warum steht nicht vor jedem Seniorenheim ein Soldat und lässt nur rein, wer einen negativen Schnelltest vorweist oder ihn vor Ort absolviert? So gehen die Dänen seit Wochen an ihrer Grenze vor. Man muss es so deutlich sagen: Covidioten haben in letzter Konsequenz unnötige Corona-Tote auf dem Gewissen. Der deutsche Hochmut, die Krise ach so viel besser als andere Länder im Griff zu haben, aber ebenfalls./yyzz/DP/mis