Pricefx bietet Kunden kostenlosen Zugang zum neuen Accelerator-Angebot

Pricefx bietet unbegrenzten kostenlosen Zugang zu seinen Produkten, damit Kunden Strategien zur Bewältigung der geänderten Marktdynamik durch COVID-19 entwickeln können

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von nativer, Cloud-basierter Pricemanagement und Optimization Software, kündigte heute an, seinen Kunden einen kostenlosen Zugang zu seinem Sales Insights Accelerator anbieten zu wollen. Dieser Accelerator ist eine vorkonfigurierte, leicht umsetzbare Preisanalyselösung, die Transaktionsdaten analysiert, schnell Preisgestaltungsmöglichkeiten aufzeigt und auf Risiken hinweist. Pricefx bietet einen kostenlosen, unbegrenzten Zugang zu diesen Produkten, um Unternehmen bei der Entwicklung von Strategien zu unterstützen, mit denen sie schnell auf die aktuelle Marktdynamik und die Herausforderungen durch COVID-19 reagieren können.

Überall auf der Welt leiden Unternehmen unter einem Shutdown, und viele Verbraucher dürfen ihre Wohnung nicht verlassen, um die Pandemie mit dem neuartigen Coronavirus einzudämmen. Dies hat in vielen Branchen zu einem starken Preisverfall geführt. In den USA lagen die Verbraucherpreise im März auf einem Fünf-Jahres-Tiefststand. Viele Unternehmen kämpfen weiterhin mit Problemen in ihren Lieferketten, fehlender Nachschub und Werksschließungen bedrohen viele Existenzen.

„Wir fühlen uns der Gemeinschaft und unseren Kunden gegenüber verpflichtet, sie während dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Zwar sind wir kein Hersteller, der seine Anlage auf die Produktion von persönlicher Schutzausrüstung umstellen kann, aber wir können hilfreiche Programme schreiben, mit denen unsere Kunden täglich an der Optimierung ihrer Preisgestaltung arbeiten können“, erklärte Marcin Cichon, CEO und Mitbegründer von Pricefx. „Andere Unternehmen haben schnell begonnen, Tipps für das Überleben in der COVID-Krise zu geben oder haben kostenlose Testversionen angeboten, aber wir wollten unseren Kunden fortschrittliche analytische Lösungen bieten – kostenlos und ganz ohne Hintertürchen –, mit denen sie die Schwierigkeiten bewältigen können. Mehr als je zuvor brauchen Unternehmen jetzt konkrete, kontinuierliche und praktisch umsetzbare Erkenntnisse über ihre Umsätze und Preise, um erfolgreich im Markt zu agieren.“

Die Insights Dashboards bieten strukturierte Einblicke in aggregierte Makrotrends sowie die Möglichkeit, die Daten genauer zu analysieren und Einblicke zu gewinnen und Ausreißer zu identifizieren. Sales Insights analysiert die Produkt- und Kundenrentabilität sowie eventuelle Margenprobleme. Mit der PriceAnalyzer-Funktion enthält Sales Insights folgende Dashboards:

Umsatz und Marge – analysiert die Beziehung zwischen Umsatz und Margenanteil aus verschiedenen Perspektiven

Regionale Umsätze und Margen nach Region – zeigt KPIs auf einer Welt- oder Kontinentkarte auf

Ausreißer – analysiert die am besten und am schlechtesten laufenden Produkte und Kunden

Wasserfall – zeigt eine Wasserfallanalyse mit gruppenweisen Anpassungen

Wasserfallvergleich – vergleicht die Wasserfallanalyse nach Zeit, Produkt oder Kunde

Umsatzverteilung – zeigt die Gründe für unterschiedliche Umsätze in zwei Vergleichszeiträumen auf

Margenverteilung – zeigt die Gründe für unterschiedliche Margen in zwei Vergleichszeiträumen auf

„Wir glauben, dass diese Initiative echten, messbaren, strategischen Mehrwert für unsere Kunden bieten wird“, ergänzte Cichon. „Wir hoffen, dass diese Beschleuniger zu einem nachhaltigen Teil der täglichen Preisroutine unserer Kunden werden. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das Pricefx weiterhin entgegengebracht wird, und die Chance zu helfen.“

Alle Kunden von Pricefx, die Analytics abonniert und Transaktionsdaten in Pricefx geladen haben, können das Angebot kostenlos nutzen, einschließlich Distribution, Installation und produktiver Verwendung. Pricefx liefert außerdem kostenlose Tipps zum praktischen Einsatz des Sales Insights Accelerator. Weitere Accelerators sind bereits in der Entwicklung und werden in den kommenden Monaten verfügbar.

Weitere Informationen erhalten interessierte Kunden bei ihrem Pricefx Vertreter.

Über Pricefx

Pricefx wurde 2011 in München gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von SaaS-Pricing Software. Das Unternehmen bietet eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette auf modernster nativer Cloud-Architektur aufgebaute Preisoptimierungs- und Managementplattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und niedrigere Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen aller Größenordnungen, aller Branchen und in allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Pricefx liefert Passion for Pricing an mehr als 100 Kunden in über 37 Ländern weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pricefx.com.

