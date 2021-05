Pricefx ist Finalist für den SAP® Pinnacle Award 2021 in der Kategorie „Partner of the Year – Endorsed Apps“

Das zweite Jahr in Folge wird Pricefx für erstklassige technologische Innovation, Kundenerfolg und Marktdurchdringung geehrt

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-nativer Preisgestaltungssoftware, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von SAP als Finalist für den SAP® Pinnacle Award 2021 in der Kategorie „Partner of the Year – Endorsed Apps“ ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung würdigt einen SAP-Partner, der eine erstklassige, von SAP empfohlene App entwickelt hat, durch die SAP-Technologien ergänzt und erhebliche Geschäftsvorteile für SAP und SAP-Endkunden geschaffen werden. Im vergangenen Jahr war Pricefx bereits Finalist als SAP App Center Partner of the Year.

Die jährlich vergebenen SAP Pinnacle Awards würdigen die Leistungen führender SAP-Partner, die sich durch die Entwicklung und den Ausbau ihrer Partnerschaft mit SAP ausgezeichnet haben und Kunden dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Die Finalisten und Gewinner in 28 Kategorien wurden auf der Basis von Empfehlungen durch SAP, Kunden-Feedback und Leistungsindikatoren ausgewählt.

SAP Endorsed Apps verfügen über eine SAP-Premium-Zertifizierung und bieten zusätzliche Sicherheit durch umfangreiche Tests und Messungen, die mit Benchmark-Ergebnissen verglichen werden. Die von SAP empfohlene Anwendung Optimized Dynamic Pricing von Pricefx, einem führenden Anbieter von Preisoptimierungslösungen, ist im SAP Store erhältlich.

Als Würdigung der Anstrengungen von Pricefx, seine Kunden beim Erreichen ihrer Umsatz-, Gewinn- und Wachstumsziele zu unterstützen, wurde das Unternehmen bei den American Business Awards® 2021 mit einem Silver Stevie® Award in der Kategorie „Manufacturing Business Technology“ ausgezeichnet. Die American Business Awards sind das bedeutendste Programm im Bereich Unternehmensauszeichnungen der USA. Mit mehr als 3.800 Nominierungen von Unternehmen jeder Größe und aus nahezu allen Branchen für eine Vielzahl an Kategorien wurde in diesem Jahr eine neue Rekordmarke gesetzt.

Im Februar wurde Pricefx in die Constellation ShortList™ for Price Optimization Solutions des ersten Quartals 2021 aufgenommen, für die mehr als 40 Lösungen aus diesem Marktsegment bewertet wurden. Die Constellation ShortList wird anhand von Kundenbefragungen, Partnergesprächen, Kundenreferenzen, Ausschreibungsprojekten, Marktanteilen und internen Recherchen ermittelt. Schätzungen von Constellation zufolge wird der Markt für Preisoptimierungssoftware bis 2025 ein Umsatzvolumen von 2,01 Milliarden US-Dollar erreichen.

„Die Anerkennung der Branche für unsere Technologieinnovation, die Kunden hilft, ihren Umsatz und ihre Rentabilität zu steigern, ist für uns eine besondere Ehre“, so Joe Golemba, Vice President, Ecosystem und Partner von Pricefx. „Diese Auszeichnungen zeigen, dass unsere Partner und Kunden den geschäftlichen Nutzen der Pricefx-Lösung für Unternehmen, die durch eine optimale Preisgestaltung greifbare Ergebnisse erzielen wollen, erkennen.“

Über Pricefx

Pricefx ist der führende Anbieter von Preissoftware als Service (Software as a Service, SaaS). Das Unternehmen bietet ein umfassendes Paket von Lösungen, die sich problemlos implementieren lassen, flexibel konfigurierbar und anpassbar sind und schnell erlernbar und einsatzbereit sind. Pricefx bietet eine komplette, auf modernster nativer Cloud-Architektur basierende Preisoptimierungs- und Preismanagement-Plattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und äußerst niedrige Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen jeder Größenordnung in allen Branchen und allen Teilen der Welt. Die Zufriedenheit und Loyalität der Kunden bilden das Fundament des Geschäftsmodells von Pricefx. Für die Herausforderungen von Unternehmen im Bereich der Preisgestaltung ist Pricefx die Cloud-Plattform für Preisoptimierung, Preismanagement und CPQ für „Plan, Price, Profit“ – dynamische Planung, Preisgestaltung und Rentabilität.

Weitere Informationen unter www.pricefx.com.

