Pricefx präsentiert Velo, die branchenweit erste strategische Verhandlungslösung für Großgeschäfte

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-nativer Preisgestaltungssoftware, hat heute Velo vorgestellt, ein einzigartiges Angebot an Unternehmen zur Wertmaximierung bei Verhandlungen im Rahmen großer Geschäftsabschlüsse. Velo wurde für die Verwaltung der umfangreichsten Transaktionsbeziehungen in jedem Unternehmen entwickelt und ist die branchenweit erste Lösung, die speziell auf die Anforderungen von Verkäufern zugeschnitten ist, die gewinnmaximierende Ergebnisse bei bedeutenden Vertragsverhandlungen, Angeboten, Ausschreibungen und Sourcing-Events vorbereiten und erzielen wollen. Durch die Kombination einer bewährten Verhandlungsmethodik mit innovativer Technologie zur Wertermittlung und Leverage-Optimierung bietet Velo Unternehmen jetzt die erforderlichen analytischen Einblicke, strukturierten Prozesse und automatisierten Workflows, um maßgeschneiderte Verträge sicher verhandeln zu können.

Bei vielen große B2B-Unternehmen entfallen auf die oberen 5 bis 10 % der Kunden mehr als 50 % des Umsatzes. Die Ausgestaltung der Verträge mit diesen Kunden sind für das Überleben des Unternehmens entscheidend. Bei Veränderungen der Nachfrage versuchen sowohl Käufer als auch Verkäufer, ihre größten Positionen zu optimieren, wenn Verträge und Verpflichtungen auslaufen oder angepasst werden. Viele Einkäufer setzen leistungsstarke Beschaffungsplattformen ein, um ihre Position zu optimieren. Mit Velo steht Unternehmen nun ein ebenso leistungsstarkes Paket aus Technologie und Strategie zur Verfügung, um ihren Geschäftsvorteil zu maximieren und zielorientiert zu verhandeln.

„Unternehmen haben sich bisher auf Tabellenkalkulationen und manuelle Prozesse verlassen und dabei auf kollaborative Tools verzichtet. Ihre potenzielle Verhandlungsmacht haben sie dadurch ungenutzt gelassen“, so Marcin Cichon, CEO und Mitbegründer von Pricefx. „Wir geben Unternehmen ein leistungsfähiges, neues Tool an die Hand, um große, komplexe Geschäftsabschlüsse zu verwalten, faire Rahmenbedingungen für die Verhandlungen zu schaffen und letztlich bessere Ergebnisse zu erzielen. Bauchgefühl und veraltete CPQ-Technologien sind den Fähigkeiten von Velo nicht gewachsen.“

„Einkaufsorganisationen greifen weiterhin die Erträge und Wertschöpfung ihrer größten Lieferanten an“, berichtet Brian Sharp, Chief Revenue Officer bei Profit Velocity. „In jeder Produktkategorie sehen sich die Verkäufer einem Sturm von Sourcing-Event-Ansätzen durch Softwarelösungen und Dienstleistungen gegenüber, die darauf abzielen, die Rentabilität und den Geschäftsvorteil von Lieferanten zu minimieren. Velo ist die erste Lösung, die das Spielfeld neu ausbalanciert, sodass Lieferanten ihren fairen Anteil an dem Wert erhalten, den sie für ihre größten Kunden generieren.“

Durch die Kombination der Pricefx-Module ValueEstimator und LargeDealOptimizer mit der bewährten Methodik des Partners Profit Velocity ist Velo eine einzigartige strategische Softwarelösung zur Maximierung von Rentabilität und Leverage bei großen Geschäftsabschlüssen. Die Software wird mit einer bewährten verfahrenszentrierten Methodik kombiniert, die auf führenden szenariobasierten Verhandlungs-Playbooks und einem Team von Verhandlungsexperten aufbaut, die mehr als 400 große, komplexe Abschlüsse mit kumulativen, wiederkehrenden Umsätzen von mehr als 8 Mrd. US-Dollar pro Jahr in einer Vielzahl von Branchen verhandelt haben.

LargeDealOptimizer vereinfacht die Planung großer, komplexer Vertragsverhandlungen mit Orientierungshilfen und kontextbezogenen Informationen, um die Verhandlung von monolithischen Deals an einem zentralen Ort zu erleichtern. Das Modul führt Verhandlungsteams durch den Arbeitsablauf für die Erstellung von Eröffnungspositionen, der Antizipation von Käufereinwänden und Gegenangeboten und stimmt die Verhandlungsführung auf die Ziele und Governance der Geschäftsführung ab. Durch die effiziente Optimierung, Organisation und Genehmigung komplexer Kundentransaktionen mithilfe der Pricefx-Plattform ermöglicht LargeDealOptimizer den Unternehmen, den maximalen Geschäftsvorteil und Gewinn aus den Kundenbeziehungen zu gewinnen, die einen Großteil ihres Umsatzes generieren.

ValueEstimator hilft Unternehmen, ihren spezifischen Wettbewerbsvorteil auf der Grundlage der tatsächlichen Entscheidungstreibers des Kunden zu bewerten. Dieses Modul unterstützt eine wertbasierte Preisgestaltung und ermöglicht es, diesen Wert zu beziffern, wenn der Preis eines Kostenvoranschlags oder Angebots bestimmt wird.

Velo stellt einen bewährten, immersiven und flexiblen Service unter der Leitung von führenden Verhandlungsexperten bereit, der den Geschäftsführern und Gewinn- und Verlustverantwortlichen die Gewähr bietet, dass jedes Verhandlungsteam optimal auf die Verhandlungsführung vorbereitet ist. Obgleich jeder große Geschäftsabschluss von Natur aus spezifisch ausgestaltet ist, bietet die Velo-Lösung einen wiederholbaren, verfahrensorientierten Ansatz, der die neuen Softwaretools vollständig integriert. In den ersten Kundenrezensionen zu Velo heißt es, dass Pricefx „einzigartige neue Fähigkeiten bereitstellt, die seine leistungsstarke Preisoptimierungs-Engine mit den Daten zum Kundenwert verknüpfen. Darauf haben wir lange gewartet – eine bahnbrechende Lösung für Preisführer.“

Velo ist leicht zu implementieren und kann entweder für einen einzelnen Geschäftsabschluss oder als Abonnement genutzt werden, um die wichtigsten Vertragsverhandlungen zu unterstützen. Durch den Einsatz der Velo-Software und -Methodik konnten Unternehmen die Rentabilität der Transaktionen mit Großkunden um durchschnittlich 440 Basispunkte pro Abschluss verbessern.

Über Profit Velocity Solutions LLC

Profit Velocity ist ein in San Francisco ansässiges Softwareunternehmen und Vorreiter bei der Nutzung von zeitbasierten Gewinndatenanalysen, die es den Managementteams führender Fertigungsunternehmen ermöglichen, ihren Kunden- und Produktmix optimal abzustimmen und signifikante Gewinne für Investoren zu erzielen. Mit seinen einzigartigen Gewinndatenvisualisierungen und Was-wäre-wenn-Planungshilfen übersetzt die Gewinndaten-Plattform von Profit Velocity die verfügbaren Daten in aussagekräftige neue Einblicke, die es Entscheidungsträgern ermöglichen, Gewinne zu isolieren und zu sichern, die zuvor in einem Ozean von Unternehmensdaten verborgen waren. Profit Velocity zählt große und kleine Fertigungsunternehmen in Nordamerika, Asien und Europa zu seinen Kunden. Nähere Informationen unter www.profitvelocity.com.

Über Pricefx

Pricefx wurde 2011 in Deutschland gegründet und ist der führende Anbieter von Preissoftware als Service (Software as a Service, SaaS). Das Unternehmen bietet ein umfassendes Paket von Lösungen an, die sich schnell implementieren lassen, einfach zu verwenden sind und flexibel an sämtliche Geschäftsanforderungen anpassbar sind. Pricefx liefert eine vollständige Plattform für Preisoptimierung und -management basierend auf nativer Cloud-Architektur, mit branchenführenden Vorteilen bei Investitionsrendite und Gesamtbetriebskosten Die innovative Lösung kann von B2B- als auch B2C-Unternehmen jeder Größe und Branche überall auf der Welt eingesetzt werden. Die Zufriedenheit und Loyalität der Kunden bilden das Fundament des Geschäftsmodells von Pricefx. Heute stellt Pricefx ‚Passion for Pricing‘ für mehr als 100 Kunden in über 37 Ländern rund um den Globus bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

