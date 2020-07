Pricefx sammelt 65 Mio. US-Dollar für globale Expansion und Produktinnovation in Serie-C-Finanzierungsrunde ein

Zunehmende Beliebtheit von Pricing-Software kurbelt Wachstum von Pricefx an – Unternehmen suchen nach Möglichkeiten der Umsatz- und Gewinnsteigerung in Zeiten der weltweiten Wirtschaftskrise und danach

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von nativer Cloud-Pricing-Software, gab heute bekannt, dass es 65 Mio. US-Dollar im Rahmen einer Serie-C-Finanzierungsrunde erhalten hat. Das vom Unternehmen bislang eingeworbene Kapital beläuft sich damit auf insgesamt 130 Mio. US-Dollar. Die Runde wurde von Fonds geführt, die von Apax Digital, dem Wachstumskapital-Team von Apax Partners, beraten werden. Der bestehende Investor Digital+ Partners beteiligte sich auch an dieser Finanzierungsrunde. Pricefx baut mit diesen neuen Mitteln seine weltweit marktführende Position aus und festigt seine Rolle als einzige wirkliche SaaS-Plattform in der Pricing-Branche. Weiterhin nutzt es die Finanzierung zur Beschleunigung von Produktinnovation, Erweiterung seines Partnernetzes und ggf. strategischer Übernahmen.

Im Rahmen der Pandemie ergriffene Maßnahmen haben Unternehmen dazu gezwungen, Initiativen zur digitalen Transformation schnell und umfassend in Angriff zu nehmen, was wiederum zu einer steigenden Nachfrage nach SaaS-Lösungen geführt hat. Aufgrund der hohen Investitionsrendite - selbst in Zeiten der Rezession -findet sich insbesondere im Bereich Pricing-Software ein enormer Anstieg des Interesses. So konnte Pricefx seit März dieses Jahres mehr als ein Dutzend neuer Kundenverträge abschließen.

„Die Preisfestsetzung wird als eine Fähigkeit gesehen, die für weltweit agierende Unternehmen unentbehrlich ist, und Pricefx ist Wegbereiter eines SaaS-basierten Ansatzes“, so Marcin Cichon, CEO und Mitgründer von Pricefx. „Diese Investition von Apax bekräftigt, dass Pricefx sich auch in schwierigen Zeiten behaupten kann und fähig ist, seinen Kundenstamm zu erweitern und Innovationen voranzutreiben. Diese Investition kommt unserer globalen Marktstrategie und aggressiven Produktinnovation zugute, indem sie das Unternehmen für wichtige Talente attraktiv macht, sein wachsendes Partnernetz erweitert und weitere denkbare strategische Übernahmen ermöglicht und dies alles im Rahmen unseres Auftrags, Pricing-Lösungen möglichst einfach und effektiv für möglichst viele Unternehmen bereitzustellen.”

Pricefx bietet eine Suite von cloudbasierten Pricing-Software-Tools – von Price Optimization über Management (PO&M) zu Configure-Price-Quote (CPQ) – für B2B- und B2C-Unternehmen aller Größenordnungen. Außerdem führte das Unternehmen mit Lightning den ersten „6 weeks to live”-Aktivierungs-Accelerator ein, dessen Time-to-Value in der Branche führend ist. Während der COVID-19-Krise hat das Unternehmen seine Kunden mit Initiativen wie dem kostenlosen Zugang zu seiner Sales Insights-Lösung unterstützt. Im Mai übernahm Pricefx den französischen Marktführer Brennus Analytics und erhielt damit branchenführende KI-Kompetenzen. Auch wurde die Optimized Dynamic Pricing-Lösung von Pricefx jüngst in die Reihen der SAP endorsed Apps aufgenommen.

„Die Preisfestsetzung gehört zu den wichtigsten Wertschöpfungshebeln, die Unternehmen zur Verfügung stehen. Mit Pricefx teilen wir die Leidenschaft für die Bereitstellung einer einfacheren, schnelleren und zugänglicheren Pricing-Software“, so Mark Beith, Partner von Apax Digital. „Unternehmen verlassen ineffiziente manuelle Prozesse, uneinheitliche Tabellenkalkulationen und suboptimale Preise und wenden sich der Pricefx-Software der nächsten Generation zu, die Preise über alle Kanäle hinweg dynamisch verwaltet, optimiert und aktualisiert.”

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Marcin und der gesamten Pricefx-Gruppe das Ziel zu verfolgen, Pricing-Software allgemein zugänglich zu machen und ihren Kunden branchenbeste Time-to-Value und herausragende Rendite zu bieten“, so Daniel O’Keefe, Managing Partner von Apax Digital.

Parallel zu dieser Investition treten Beith und O’Keefe dem Aufsichtsrat von Pricefx bei.

„Wir freuen uns, das Team von Pricefx weiterhin auf seinem globalen Wachstumskurs zu unterstützen. Pricefx zeigt ein unermüdliches Streben nach Produktinnovation und Kundenerfolg. Wir sind überzeugt, dass sie auf dem besten Weg sind, der unangefochtene globale Marktführer im Bereich Pricing-Software zu werden“, so Axel Krieger, Gründungspartner bei Digital+ Partners.

Pricefx wurde kürzlich als Finalist bei den 13. Annual Digital Innovation Awards von Ventana benannt. Im Rahmen dieses Preisprogramms werden die Spitzentechnologien ermittelt, die in ihren jeweiligen Märkten die stärksten Auswirkungen haben. Es werden bahnbrechende Anbieter gewürdigt, die zu technologischen Fortschritten beitragen, Veränderungen vorantreiben und weltweit Wertsteigerungen für Unternehmen bringen. Das Unternehmen hat für dieses Jahr mehrere bahnbrechende Innovationen vorgesehen, darunter eine Self-Service-Version seiner Analyse-Software, branchenspezifische Accelerator-Pakete, verbesserte CPQ-Funktionen und eine KI-optimierte aufgerüstete Version seines Produkts PriceOptimizer.

Über Apax Digital

Der Apax Digital Fund ist auf Wachstumskapital und Buyout-Investitionen in wachstumsstarke Unternehmenssoftware, Consumer Internet und technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen weltweit spezialisiert. Das Apax Digital-Team nutzt das fundierte Know-how im Bereich Tech-Investment, die globale Plattform und spezialisierte operative Experten von Apax Partners, um Technologieunternehmen und ihren Management-Teams zu ermöglichen, schneller ihres vollen Potenzials auszuschöpfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.apax.com/digital.

In seiner mehr als 40-jährigen Geschichte hat Apax Partners Fonds in Höhe von ca. 50 Milliarden US-Dollar eingeworben und beraten. Die Fonds stellen langfristige Eigenkapitalfinanzierungen bereit, um Weltklasse-Unternehmen aufzubauen und zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.apax.com.

Über Digital+ Partners

Digital+ Partners ist ein führender Investor von Technologie-Wachstumskapital mit Fokus auf europäische und US-amerikanische Technologieunternehmen. Sein verwaltetes Vermögen beläuft sich auf 350 Millionen Euro. Digital+ unterstützt ambitionierte Unternehmer beim Aufbau globaler Technologieführer und bietet ihnen strategische Beratung und langfristige finanzielle Unterstützung, um ihnen bei der Definition und Umsetzung ihrer Wachstumspläne zu helfen. Der Fonds konzentriert sich ausschließlich auf B2B-Technologieunternehmen und nutzt ein umfassendes Unternehmensnetzwerk, um Portfoliounternehmen dabei zu unterstützen, neue Märkte zu erschließen und neue Partnerschaften aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.dplus.partners.

Über Pricefx

Pricefx wurde 2011 in München gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von SaaS-Pricing Software. Das Unternehmen bietet eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette, auf modernster nativer Cloud-Architektur aufgebaute Preisoptimierungs- und Managementplattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und niedrigere Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen aller Größenordnungen, aller Branchen und in allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Pricefx liefert Passion for Pricing. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pricefx.com.

###

Hinweise für Redakteure:

Apax Partners (www.apax.com) mit Sitz in London und Apax Partners (www.apax.fr) mit Sitz in Paris haben eine gemeinsame Geschichte, sind aber getrennte, unabhängige Private-Equity-Gesellschaften.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200714005025/de/

Ansprechpartner für die Medien



Für Pricefx

Cathy Summers, Summers PR | +1 (415) 483-0480 | cathy@summers-pr.com

Für Apax Digital / Apax Partners

Medien weltweit: Matthew Goodman / James Madsen, Greenbrook | +44 20 7952 2000 | apax@greenbrookpr.com



Medien USA: Todd Fogarty, Kekst CNC | +1 212‐521 4854 | todd.fogarty@kekstcnc.com