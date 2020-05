Pricefx stellt Lightning vor, die erste Turnkey-Lösung, die eine schnelle Aktivierung von Pricing Excellence ermöglicht

Vorkonfigurierte unternehmensfähige Pricing-Funktionen, die auf Standardstrategien und -prozessen basieren - jetzt kostenlos bis zum Ende des 2. Quartals 2020 erhältlich

Pricefx, weltweit führender Anbieter von Cloud-Pricing-Software, hat heute mit Lightning die erste Turnkey-Lösung vorgestellt, die eine schnelle Aktivierung von Pricing Excellence ermöglicht. Auf der Grundlage von Pricefx Accelerators liefert Lightning eine vollständige Suite an Standard-Tools für Preisanalyse, Management und CPQ-Realisierung, die nach höchstens sechs Wochen in Betrieb genommen werden können. Kunden können ihre Pricefx-Einführung mit schnellen, einfach einzurichtenden, vorkonfigurierten Pricing-Funktionen beschleunigen.

Unternehmen ziehen Pricing-Software zunehmend als eine Möglichkeit in Betracht, sich im aktuellen Wirtschaftsklima zurechtzufinden. Wenn sie jedoch versuchen, ihren Preisgestaltungsansatz für Unternehmen zu verbessern, müssen Kunden mitunter einen langen Weg bis zur Aktivierung in Kauf nehmen.

„Meiner Erfahrung nach ist es nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen Schwierigkeiten beim Einstieg in die Pricing-Software begegnen“, sagte Robert Kugel, Senior Vice President und Forschungsdirektor bei Ventana Research. „Mit einem leeren Whiteboard anzufangen und alle Interessengruppen dazu zu bringen, sich auf die Strategie, Regeln, grundlegende Ansätze und ein Budget zu einigen, kann ein Projekt zum Scheitern bringen, bevor es in Gang kommt. Mit Lightning versucht Pricefx, diesen Herausforderungen zu begegnen, indem es vorkonfigurierte Preisgestaltungsmöglichkeiten gebrauchsfertig anbietet. Unter Verwendung eines Point-Click-Deployment-Konzepts ist Pricefx Lightning so konzipiert, dass die Hürden für die Einführung einer umfassenden Pricing-Lösung deutlich reduziert werden.“

Pricefx Lightning bietet branchenübliche, vorkonfigurierte Grundlagen für Analyse-Dashboards, vordefinierte und dennoch flexible Preisstrategien und sofortige Kommunikation mit dem Außendienst über ein CPQ Tool. Pricefx bietet einen Point-Click-Deployment-Ansatz, der die Reibungsverluste bei der Implementierung einer umfassenden Pricing-Lösung beseitigt und Anwendern, die lediglich Daten hinzufügen müssen, den Einstieg erleichtert. Dadurch können Unternehmen den Prozess auf der Hälfte beginnen und Wochen oder Monate überspringen, in denen sie sich durch die anfänglichen Konfigurationen arbeiten müssen.

Sobald Pricefx einmal läuft, ermöglicht es den Anwendern, die Software weiterzuentwickeln und an ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen, wodurch kostspielige Proof-of-Concept-Zyklen, die für die Definition von Grundanforderungen aufgewendet wurden, entfallen. Mit dem Pricefx PriceAnalyzer und dem Sales Insights Accelerator bietet Lightning eine leistungsstarke, vorkonfigurierte Datenanalyse-Umgebung aus sofort einsatzbereiten Dashboards mit mehr als einem Dutzend optionaler Zusatzkonfigurationen. Um Einblicke in die Preisgestaltung zu erhalten, laden Anwender einfach ihre Daten und sehen neue Möglichkeiten für Wachstum und Verbesserung.

Zur Aktivierung Analytik gestützter Erkenntnisse bietet Pricefx Lightning eine robuste Preissetzungs- und Verwaltungsfunktion, die direkt mit den Analysen des Kunden verbunden ist und die Implementierung neuer Erkenntnisse nahtlos und sofort ermöglicht. Die Analysen und das Management sind nativ in die Plattform integriert, sodass die Strategie in Echtzeit an die Außendienstorganisation übermittelt werden kann. Die Pricefx Pricing Platform verwendet ein voll funktionsfähiges CPQ (Configure Price Quote) einschließlich Standard-Workflows, Inline-Freigaben, Chat und Unterstützung für elektronische Unterschriften und beseitigt so alle Hindernisse, die einer Pricing Excellence im Wege stehen.

„Lightning ist die erste technologiegestützte Überholspur für Pricing Excellence, mit der Sie mit Ihrer Implementierung ohne einen enormen Kostenaufwand durchstarten können“, sagte Marcin Cichon, CEO und Mitbegründer von Pricefx. „Zu Beginn dieser Initiative war es unser Ziel, die POC-Phase zu überspringen und die Kunden mit einem Live-Produkt arbeiten zu lassen. Wir glauben, dass Pricefx, indem es von Anfang an Wert liefert, einen informierten Startpunkt bieten kann, der es Unternehmen ermöglicht, sich auf Verbesserungen zu konzentrieren, die einen Wettbewerbsvorteil schaffen und die organisatorische Ausrichtung auf reale Daten und Ergebnisse aufbauen. Mit Lightning können wir die Amortisierungszeit drastisch beschleunigen und unsere Kunden in sechs Wochen live schalten - damit kann kein anderer Anbieter auf dem Markt mithalten.“

Lightning ist das Ergebnis von 18 Monaten Arbeit, mit Dutzenden von Kunden in mehr als 10 vertikalen Branchen. Sein breites, vielseitiges und flexibles Standardset an Vorkonfigurationen wurde entwickelt, um die Anforderungen an Analyse, Management und Realisierung jeder Organisation zu erfüllen, die ihre gesamte Preisgestaltung schnell verbessern möchte.

Lightning kann bis Juni 2020 im Rahmen eines unterzeichneten Abonnementvertrags für die drei Module, die die Lösung ausmachen - PriceAnalyzer, PriceBuilder und QuoteConfigurator - kostenlos aktiviert werden. Interessierte Kunden sollten sich für weitere Informationen an ihren aktuellen Pricefx-Vertreter wenden.

Über Pricefx

Pricefx wurde 2011 in München gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von SaaS-Pricing Software. Das Unternehmen bietet eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette, auf modernster nativer Cloud-Architektur aufgebaute Preisoptimierungs- und Managementplattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und niedrigere Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen aller Größenordnungen, aller Branchen und in allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Pricefx liefert Passion for Pricing an mehr als 100 Kunden in über 37 Ländern weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pricefx.com.

