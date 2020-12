Pricefx überarbeitet Preisgestaltungs-Software mit bahnbrechenden Produktverbesserungen von Grund auf

Pricefx präsentiert eine von überflüssigem Ballast befreite, leistungsfähigere und agilere Preisgestaltungs-Plattform mit einer neuen, eleganten Benutzeroberfläche, KI-gesteuerter Preisoptimierung und vordefinierten Lösungsbausteinen

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-Native-Preisgestaltungs-Software, enthüllte heute das neue Gesicht seiner Preisgestaltungs-Plattform. Unity UI ist ein eleganter, dynamischer neuer Look für alle branchenführenden Preismodule von Pricefx. Daneben brachte das Unternehmen auch mit dem PriceOptimizer AI eine Preisoptimierungslösung der nächsten Generation auf den Markt, die auf transparentem und prädiktivem maschinellen Lernen und einem Multiagenten-KI-System basiert. Schließlich führte Pricefx neue Accelerators ein, bei denen es sich um vordefinierte Lösungsbausteine handelt, mit denen sich schnell und einfach Best-Practice-Funktionen integrieren lassen. Mit diesen neuen Verbesserungen ist Pricefx jetzt übersichtlicher, leistungsfähiger und agiler als je zuvor. Ab sofort können Unternehmen, die Pricefx nutzen, mit weniger Klicks mehr erledigen und die Preise effektiver gestalten.

„Das Jahr 2020 hat die entscheidende Bedeutung der Preisgestaltung in einer Digital-First-Welt deutlich gemacht, und deshalb haben wir von Pricefx massiv in die Entwicklung und Verfeinerung unserer Preisgestaltungsplattform investiert, um sicherzustellen, dass Unternehmen auf der ganzen Welt unsere Software erfolgreich dafür einsetzen können, sich einen Wachstumspfad zu erschließen“, sagte Marcin Cichon, CEO und Mitgründer von Pricefx. „Von der neuen, modernen Benutzeroberfläche über den bahnbrechenden KI-gestützten Preisoptimierer bis hin zu den vorkonfigurierten Accelerators bietet Pricefx dem Markt eine beeindruckende Produktfunktionalität. Wir bleiben weiterhin unserer Selbstverpflichtung treu, unseren Kunden schnelle, flexible und benutzerfreundliche Lösungen anzubieten, die ihnen helfen, ihre Umsatz- und Gewinnziele schneller als je zuvor zu erreichen.“

Unity UI

Die Pricefx-Plattformmodule sind jetzt in einer modernen, übersichtlichen Benutzeroberfläche vereint, die das Benutzererlebnis rationalisiert, indem sie dafür sorgt, dass dem Benutzer stets alles auf einen Klick zur Verfügung steht. Alle Preisfindungs-Workflows werden mit nur einer einzigen Anwendung vereinfacht, die über mehrere Plattformen und Geräte hinweg funktioniert. Um den Verwaltungsaufwand zu senken, kann Pricefx für verschiedene Benutzer kundenspezifisch konfiguriert und problemlos in CRM- oder ERP-Anwendungen von Fremdherstellern integriert werden.

PriceOptimizer AI

Mit dem PriceOptimizer AI stellt Pricefx die branchenweit erste Preisoptimierungs-Engine vor, die auf einem Multiagenten-KI-System basiert, einem leistungsstarken Konzept, bei dem mehrere interagierende intelligente Agenten eingesetzt werden, um das optimale Ergebnis zu erzielen. Mit diesem technologischen Durchbruch kann PriceOptimizer AI mehrere Geschäftsziele auf einmal simulieren und gleichzeitig den gesamten Preiswasserfall auf jeder Granularitätsebene - von Listenpreisen bis hin zu Rabatten - optimieren. Dies bedeutet, dass Pricefx-Kunden konkurrierende Geschäftsregeln, Prioritäten und Einschränkungen wie Preiserhöhungen, Wettbewerbsbedingungen oder Margenziele aufeinander abstimmen können, was zu einer weitaus realistischeren Preisfindungsstrategie führt.

Darüber hinaus können die Anwender mehrere beste Ergebnisse bewerten, und zwar auch dann, wenn das Modell zu stark eingeschränkt ist. So können sie die Preiselastizität modellieren, um genau zu sehen, welche Einschränkungen sich auf den optimierten Listenpreis, Preisnachlass oder Rabatt auswirken. Anschließend können sie die Modelle leicht modifizieren, die Auswirkungen dieser Modifikationen simulieren und Einschränkungen während der Laufzeit anpassen. Mit diesem schnelleren und flexibleren Ansatz zur Preisoptimierung lassen sich massive Zeiteinsparungen erzielen, da Tausende von Preisen und Verkaufsbedingungen in nur wenigen Minuten aktualisiert werden können.

In Kombination mit einer „Clear Box“-Segmentierung und prädiktiven ML-Algorithmen liefert PriceOptimizer AI eine transparente und intuitive Preisoptimierung, die es den für die Preisgestaltung verantwortlichen Personen ermöglicht, dem Vertrieb auf vertrauliche Weise eine Orientierung für Geschäftsabschlüsse zu geben, zu der sie stehen können.

„Der Begriff 'Künstliche Intelligenz' mag vielleicht ein Bild von Robotern heraufbeschwören, die die Weltherrschaft übernehmen, aber der beste Nutzen der KI besteht darin, die Roboterarbeit aus einem Prozess zu entfernen, damit die Menschen frei sind, ihre Erfahrung und ihr Urteilsvermögen zu nutzen, um bessere Entscheidungen konsequenter zu treffen“, bemerkte Robert Kugel, Senior Vice President und Research Director bei Ventana Research. „Das Treffen von Entscheidungen über die optimale Preisgestaltung innerhalb einer Reihe von priorisierten Zielen, Geschäftsregeln und Einschränkungen ist ein idealer Anwendungsfall für die KI, solange das System vollständig transparent ist und der Einzelne auf das Ergebnis vertrauen kann.Die Unternehmen stellen zunehmend fest, dass es ihnen durch eine intelligente Preisgestaltung möglich ist, sowohl ihre Erlöse als auch ihre Margen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verbessern.“

Accelerators

Die Pricefx Accelerators sind vordefinierte Lösungsbausteine, mit denen die Kunden neue Module und Funktionalitäten noch schneller implementieren und gleichzeitig den Gesamtaufwand und die Kosten reduzieren können. Durch das Hinzufügen von branchenüblichen Best-Practice-Funktionalitäten können Pricefx-Kunden und -Partner schnell und einfach sofort einsatzfähige Lösungen konfigurieren, die dennoch weiterhin kundenspezifisch konfigurierbar sind. Accelerators reduzieren nicht nur den Implementierungsaufwand und die Wertschöpfungszeit, sondern senken auch die Gesamtbetriebskosten für die Pricefx-Plattform, indem sie den Support und die Verbesserung der Funktionalität erleichtern.

Insbesondere der neue Sales Insights Accelerator liefert schnelle Einblicke in Rentabilität, Margenverluste und Gewinnausreißer. Hier können die Kunden sehen, wie sich Marge und Umsatz im Laufe der Zeit aufgrund von Faktoren wie Kundenakquisition und Preisabweichungen verändern, und sie können durch Analyse ihrer besten und schlechtesten Kunden und Produkte schnell Ausreißer ausfindig machen und gezielt angehen.

Verfügbarkeit

Unity UI, PriceOptimizer AI und die Accelerators sind jetzt im Rahmen der aktuellen Vesper-Version allgemein verfügbar.

Über Pricefx

Pricefx wurde 2011 in Deutschland gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von SaaS-Preissoftware. Das Unternehmen bietet eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette, auf modernster nativer Cloud-Architektur basierende Preisoptimierungs- und Managementplattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und niedrigere Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen aller Größenordnungen in allen Branchen und allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Heute liefert Pricefx 'Passion for Pricing' an mehr als 100 Kunden in über 37 Ländern weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pricefx.com.

