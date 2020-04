Primark-Betreiber ABF will keine Zwischendividende ausschütten

Das britische Unternehmen Associated British Foods (ISIN: GB0006731235) will keine Zwischendividende an die Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Der Betreiber der Textilkette Primark schüttet seine Dividende normalerweise halbjährlich aus (in der Regel im Juli und im Januar).

Es soll am Jahresende entschieden werden, ob eine Dividende ausgeschüttet werden kann. ABF gab am Dienstag auch die Ergebnisse zum ersten Halbjahr (29. Februar 2020) des laufenden Geschäftsjahrs bekannt. Der Umsatz stieg bei konstanten Wechselkursen im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent auf 7,65 Mrd. Pfund. Der Vorsteuergewinn sank um 42 Prozent auf 298 Mio. Pfund nach 515 Mio. Pfund im Vorjahr. Wie der Konzern weiter berichtet, seien seit dem 22. März alle 376 Primark-Läden in 12 Ländern geschlossen. Die Kette ist für knapp die Hälfte des Umsatz und Gewinns von Associated British Foods verantwortlich. Einen Online-Handel gibt es nicht. Associated British Foods mit Hauptsitz in Knightsbridge, London, ist in der Nahrungsmittelproduktion und im Einzelhandel tätig. Zu den Marken gehören Primark oder auch Mazola, Ovaltine und Twinings-Tee. Der Konzern betreibt 376 Primark-Läden weltweit. Es werden 138.000 Mitarbeiter beschäftigt. Redaktion MyDividends.de