Primark-Betreiber ABF wird keine Dividende ausschütten

Das britische Unternehmen Associated British Foods (ISIN: GB0006731235) wird keine Schlussdividende an die Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Der Betreiber der Textilkette Primark hatte bereits auf die Zahlung einer Zwischendividende im Frühjahr verzichtet.

ABF gab am Dienstag auch die Ergebnisse des letzten Geschäftsjahres (12. September 2020) bekannt. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 13,94 Mrd. Pfund. Der Vorsteuergewinn fiel um 42 Prozent auf 686 Mio. Pfund. Auf bereinigter Basis sank der Vorsteuergewinn um 35 Prozent auf 914 Mio. Pfund.

Wie der Konzern weiter berichtet, sind derzeit die Primark-Läden in Irland, Frankreich, Belgien, Wales, Katalonien in Spanien sowie in Slowenien geschlossen. Ab Donnerstag gilt dies auch für Großbritannien. Damit wären zu diesem Zeitpunkt rund 231 Läden geschlossen und 156 Primark-Läden offen. Die Primark-Kette ist für knapp die Hälfte des Umsatz und Gewinns von Associated British Foods verantwortlich. Einen Online-Handel gibt es nicht.

Associated British Foods mit Hauptsitz in Knightsbridge, London, ist in der Nahrungsmittelproduktion und im Einzelhandel tätig. Zu den Marken gehören Primark oder auch Mazola, Ovaltine und Twinings-Tee. Der Konzern betrieb zum Ende des Geschäftsjahrs 384 Primark-Läden weltweit. Es werden rund 133.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de