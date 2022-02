Principal Financial Group schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Finanzdienstleister Principal Financial Group Inc. (ISIN: US74251V1026, NASDAQ: PFG) zahlt am 25. März 2022 eine vierteljährliche Dividende von 0,64 US-Dollar aus. Record date ist der 10. März 2022.

Auf das Jahr hochgerechnet kommen 2,56 US-Dollar zur Ausschüttung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 74,94 US-Dollar (Stand: 7. Februar 2022) bei 3,42 Prozent. Die Principal Financial Group mit Sitz in Des Moines, Iowa, ist als Finanzanlagemanagement- und Versicherungsgesellschaft tätig. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 betrug der Nettogewinn 471,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 472,6 Mio. US-Dollar), wie am 7. Februar berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2022 weist die Aktie an der Wall Street ein Kursplus in Höhe von 3,61 Prozent auf und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 19,82 Mrd. US-Dollar (Stand: 7. Februar 2022). Redaktion MyDividends.de