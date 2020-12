Principal Financial schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Finanzdienstleister Principal Financial Group Inc. (ISIN: US74251V1026, NASDAQ: PFG) zahlt am heutigen Montag eine Dividende von 56 US-Dollar aus. Record date war der 2. Dezember 2020.

Auf das Jahr hochgerechnet kommen 2,24 US-Dollar zur Ausschüttung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 47,95 US-Dollar (Stand: 18. Dezember 2020) bei 4,67 Prozent. Die Principal Financial Group mit Sitz in Des Moines, Iowa, ist als Finanzanlagemanagement- und Versicherungsgesellschaft tätig. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Nettogewinn 236 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 277 Mio. US-Dollar), wie am 26. Oktober berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie des Unternehmens an der Wall Street mit 12,82 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 13,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Dezember 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de