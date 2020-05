Private Entsorgungsfirmen leiden unter Corona

BERLIN (dpa-AFX) - Private Entsorgungsunternehmen leiden nach Darstellung der Branche trotz steigender Müllmengen in Privathaushalten unter der Corona-Krise. Knapp drei Viertel geben an, notwendige Investitionen deswegen zu verschieben oder ganz zu streichen, wie aus einer Umfrage des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft unter Mitgliedsbetrieben hervorgeht. Zuvor hatte die "Welt" berichtet.

Da viele der privaten Unternehmen auf Entsorgung im Gewerbebereich oder in der Gastronomie spezialisiert sind, sei es in den vergangenen Wochen teilweise zum "vollständigen Einbruch von Erfassungsmengen" gekommen. Für spezialisierte Entsorger sei die Situation daher "punktuell schwerwiegend bis existenzgefährdend", heißt es in einer Stellungnahme des Verbandes. Wo nichts mehr produziert werde oder geöffnet sei, falle eben auch kein Müll an, sagte ein Sprecher.

Mehr als 40 Prozent der befragten Unternehmen rechneten damit, dass sich die Krise auch auf ihre Personalsituation auswirken werde. Gut jeder fünfte Betrieb ziehe sogar Entlassungen in Betracht.

Verbandspräsident Peter Kurth sagte: "In unserem Bereich wiegen die Auswirkungen besonders schwer, weil unsere Mitgliedsunternehmen zumeist mittelständische, familiengeführte Betriebe sind." Die Bundesregierung müsse ein Konjunkturprogramm aufsetzen, dass auf eine nachhaltige ökologische Modernisierung im Sinne der Kreislaufwirtschaft setze./swe/DP/stw