Pro Sieben Sat 1 Short: 103-Prozent-Chance

Das Geschäftsmodell der privaten TV-Sender erodiert. Der Markt für TV-Werbung schrumpft, nachdem die Kunden ihr Werbebudget immer häufiger in Richtung Internet umschichten. Sie folgen nur konsequenter Weise ihrer Zielgruppe, die Serien und Filme im steigenden Maße im Netz konsumiert. So fiel der operative Gewinn der Pro Sieben TV-Sparte in den ersten neun Monaten um 20% auf 458 Millionen Euro. Der Versuch, mit Beteiligungen an Startups wie beispielsweise „Jochen Schweizer My Days“ den Rückgang zu kompensieren, geht aktuell nicht auf. Jetzt soll der aus der Taufe gehobene Streaming-Dienst Joyn Plus den Gewinn stabilisieren. Doch der neue Dienst muss gegen vergleichsweise riesige Konzerne wie Netflix, Amazon, Apple, Google und auch Disney bestehen, die ihrerseits mit Streaming noch Geld verbrennen.

Zum Chart

Der Langfrist-Chart zeigt, dass sämtliche Kursgewinne des Zeitraumes 2011 bis 2016 in den Folgejahren bis Mitte August 2019 in Form eines langen Abwärtstrends wieder abgegeben wurden. Am 15. August 2019 dreht der Kurs im Bereich von 10,82 Euro wieder nach oben und testet den Widerstand bei 14,20 Euro zum wiederholten Male. Die Distanz vom Tief bis zum Widerstand entspricht ca. 30%. Die letzten Wochen pendelt der Aktienkurs in einer Range zwischen der Unterstützung bei 12,74 Euro und dem Widerstand bei 14,20 Euro. Ein Durchbruch des Widerstandes und ein darauf folgendes Hochlaufen bis zum nächsten Widerstand bei 15,70 Euro ist möglich. Spätestens hier ist aber eine Konsolidierung zu erwarten, die in der vollen Ausprägung bis auf 12,00 Euro reichen könnte. Mit einem Turbo Bear Open End Zertifikat kann von dieser Marktlage profitiert werden.

Pro Sieben Sat 1 (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 14,20 // 15,70 Euro Unterstützungen: 12,74 // 10,82 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Short (WKN HX67CC) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs von Pro Sieben Sat 1 erwarten, überproportional mit einem Hebel von 8,21 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 11,40 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 15,40 Euro liegen. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,03 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1, nachdem das Kursziel bei 0,37 Euro liegt (12,00 Euro beim Basiswert).

Strategie für fallende Kurse WKN: HX67CC Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,17 - 0,18 Euro Emittent: UniCredit Basispreis: 15,54 Euro Basiswert: Pro Sieben Sat 1 KO-Schwelle: 15,54 Euro akt. Kurs Basiswert: 13,95 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 0,37 Euro Hebel: 8,21 Kurschance: + 103 Prozent Quelle: UniCredit

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.