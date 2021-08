Die Kombination zweier führender, globaler Unternehmen schafft ein stärkeres Modell für das Management von Zeitarbeitskräften.

PRO Unlimited, ein führender Anbieter moderner Workforce-Management-Plattformen, gab heute bekannt, dass es im Rahmen einer Vereinbarung mit EQT Private Equity Workforce Logiq noch in diesem Jahr den von Carlyle verwalteten Fonds erwerben wird, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen. Diese Transaktion wird zwei führende Unternehmen zusammenführen, die einen gemeinsamen strategischen Ansatz verfolgen, um die Bedürfnisse ihrer diversifizierten Kunden im Bereich des Contingent Workforce Managements mit Hilfe einer ganzheitlichen Plattform zu erfüllen. Diese Kombination wird die Position von PRO als bevorzugter Anbieter für die Global 2000 ausbauen und es Unternehmen ermöglichen, ihre strategischen Ziele zur Talentakquise und Kostensenkung zu erreichen.

Durch diese Transaktionen wird PRO die bewährte und starke Erfolgsbilanz von Workforce Logiq in Bezug auf Innovation und Wachstum, darunter 16 patentierte und zum Patent angemeldete Lösungen, engagierte Datenwissenschafts- und Entwicklungsteams sowie eine preisgekrönte Technologieplattform Total Talent Intelligence®, in sein Portfolio aufnehmen. Darüber hinaus erweitert die starke Präsenz von Workforce Logiq in EMEA, insbesondere in den nordischen Ländern, die bereits beeindruckende globale Reichweite von PRO. Infolgedessen wird PRO den Umfang und die Breite seiner Aktivitäten verbessern, um die kontinuierliche globale Expansion seines großen und mittelständischen Kundenstamms weltweit zu ermöglichen.

„Die Einbindung von Workforce Logiq in die PRO Unlimited-Familie wird es uns ermöglichen, unsere Reichweite zu erweitern und zwei gleichgesinnte Unternehmen zusammenzuführen, die dieselbe Strategie und denselben Plattformansatz für das Management von Zeitarbeitskräften teilen“, sagte Kevin Akeroyd, CEO bei PRO Unlimited. „Die Aufnahme seiner Software und Dienstleistungen in unsere Plattform wird unsere Tradition fortsetzen, den Bedarf an kostspieligen und ineffizienten Einzellösungen für das Management von Zeitarbeitskräften zu beseitigen. Das Ergebnis ist ein optimaleres Erlebnis für Kunden, die geschäftskritische Personalprogramme für Nicht-Mitarbeiter modernisieren möchten, die inzwischen in den meisten Unternehmen zu einer der vier wichtigsten Ausgabenkategorien geworden sind.“

Viele der größten und fortschrittlichsten Unternehmen der Welt verlassen sich auf die Software und Dienstleistungen von PRO und Workforce Logiq, um bei 50 % der Belegschaft (keine Vollzeitbeschäftigung) mehr Effizienz, Kosteneinsparungen und Talentqualität zu erzielen.

„Wir sind dankbar für die Führung von Carlyle in den letzten vier Jahren und dankbar für ihren Rat und ihre strategischen Investitionen, die unser Unternehmen grundlegend verändert haben“, sagte Jim Burke, CEO von Workforce Logiq. „Wir setzen unsere Transformationsreise mit PRO fort. Als ein Unternehmen werden wir eine neue Wahl für eine skalierte, globale Plattform schaffen, die Kunden praktisch überall auf der Welt bedient. Wir werden weiterhin neue Ideen entwickeln, wie Unternehmen eine bessere Management-, Leistungs- und Finanzkontrolle über ihre Mitarbeiter- und Talentlieferketten erreichen und bieten unseren Mitarbeitern neue Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.“

Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und Genehmigungen. Sie wird voraussichtlich Ende des dritten Quartals 2021 abgeschlossen. PRO wurde von Sidley Austin LLP beraten. Jefferies LLC fungierte als exklusiver Finanzberater für Workforce Logiq und Latham & Watkins als Rechtsberater.

Über PRO Unlimited

PRO Unlimited bietet die umfassendste und holistischste Plattform der Branche für das Management von Zeitarbeitskräften und unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Bewältigung von Kosten, Risiken und Qualitätsproblemen im Zusammenhang mit der Verwaltung von nicht angestellten Arbeitskräften. Die Plattform von PRO besteht aus integrierten SaaS-Software- und Servicelösungen, die auf dem weltweit robustesten Datensatz für Zeitarbeitskräfte aus über 30 Jahren basieren. Als Pionier und Innovator in der Branche bietet die Plattform von PRO Lösungen für die Beschaffung und das Management von Zeitarbeitskräften, globale Tarifinformationen, direkte Beschaffung, 1099/Co-Beschäftigungsrisikomanagement, Gehaltsabrechnung von Drittanbietern sowie Vielfalt und Inklusion. http://www.prounlimited.com

Über Workforce Logiq

Workforce Logiq, ein globaler Anbieter von KI-gestützter Workforce Intelligence, Technologie und Dienstleistungen für große Unternehmen, ermöglicht es Unternehmen, die Talente zu gewinnen und zu halten, die sie für ihr Wachstum benötigen. Workforce Logiq bietet seinem globalen Kundenstamm fachkundige Beratung, Echtzeit- und prädiktive Analysen sowie patentierte und preisgekrönte Technologien, um Kunden zu mehr Management, Leistung und finanzielle Kontrolle über ihre Talentlieferketten zu verhelfen.

Workforce Logiq wurde in den HRO Today’s Baker’s Dozen Rankings zwei Jahre in Folge als weltweiter MSP-Anbieter Nummer 1 in Bezug auf Kundenzufriedenheit eingestuft. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.workforcelogiq.com.

