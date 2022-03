ProAmpac erhält für seinen Standort in der irischen Stadt Donegal die höchste BRCGS-Akkreditierung AA+

ProAmpac, ein weltweit führender Anbieter im Bereich flexibler Verpackungen, hat heute bekannt gegeben, dass sein Werk in der irischen Stadt Donegal die Akkreditierung nach dem Brand Reputation through Compliance Global Standard (BRCGS) erhalten hat und damit die Einhaltung der Vorschriften in den Bereichen Gefahren- und Risikomanagement, Hygiene, Produktsicherheit und Qualität nachweisen kann.

Der BRCGS ist der erste Standard, der von der Global Food Safety Initiative (GFSI) anerkannt wird. Durch die Unterstützung von Produktionsstätten bei der Bereitstellung qualitätsgesicherter, gesetzeskonformer und authentischer Produkte hat sich der Standard zum Branchenmaßstab für Hersteller aller Verpackungsanwendungen entwickelt.

John McDermott, Betriebsleiter von ProAmpac Donegal, erklärt: „Unsere Kunden schätzen den Wert, den diese Akkreditierung für ProAmpac hat, denn sie können sich darauf verlassen, dass an unserem Standort die Qualitäts- und Sicherheitssysteme tagtäglich angewendet werden.“

ProAmpac erhielt bei einem unangekündigten Audit des Standorts Donegal die höchste Bewertung AA+. Es ist das erste Verpackungsunternehmen in der Republik Irland, welches das „AA+“-Rating erhalten hat. Um das „AA+“-Rating zu erhalten, muss eine Reihe globaler Standards für Verpackungsmaterialien im Rahmen der Packaging Standards Issue 6, die vom BRCGS-Dachverband aufgestellt wurden, eingehalten und von einem Prüfer vor Ort während der Betriebsbesichtigung bezeugt werden.

Gavin Toner, QS-Manager in Donegal bei ProAmpac, sagte: „Wir nehmen die BRCGS-Akkreditierung sehr ernst. Unsere Mitarbeiter werden im Hinblick auf die Akkreditierung geschult. Wir untergliedern jeden Standard innerhalb der Richtlinien, weisen ihn dem entsprechenden Abteilungsleiter zu und legen täglich die Erwartungen an jedes Teammitglied fest. So sind wir auf jede Auditsituation vorbereitet, egal ob es sich um die Durchführung unserer eigenen internen Audits oder um externe Audits von BRCGS handelt.“

ProAmpac ist stolz auf die Systeme und Kontrollen, die das Unternehmen eingeführt hat. Es verfügt somit über einen strukturierten Ansatz, der auf der Grundlage der BRCGS-Standards täglich eingehalten wird. „Es war eine großartige Teamleistung unter der Leitung von Peter Collum, dem Qualitätsingenieur von ProAmpac, der die Anlage das ganze Jahr über auf Konformität überwacht hat“, so Toner.

ProAmpac wurde 2015 gegründet und verfügt mittlerweile über 49 Standorte auf der ganzen Welt mit mehr als 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mehr als 5000 Kunden in 90 Ländern beliefern. Diese Expansion wurde von einer zunehmenden Anerkennung und Zertifizierung seitens zahlreicher globaler Stellen begleitet, wie z. B. der Internationalen Organisation für Normung (ISO), der Lebensmittelzertifizierungen nach GFSI, SQF und BRC sowie anderer Organisationen. Die vollständige Liste der Qualitätszertifizierungen finden Sie auf der ProAmpac-Website.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot, das kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt bietet. Der Nachhaltigkeitsansatz von ProAmpac – ProActive Sustainability® – bietet innovative und nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen sollen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir orientieren uns bei unserer Arbeit an fünf Grundwerten, welche die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Beteiligung und Wirkung. ProAmpac mit Sitz in Cincinnati gehört Pritzker Private Capital zusammen mit dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen gehen Sie auf ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Bereichen Industrieprodukte, Dienstleistungen und Gesundheitswesen einnehmen. Die differenzierte und langfristig angelegte Kapitaldecke der Firma ermöglicht effiziente Entscheidungen, große Flexibilität bei Transaktionsstrukturen und Anlagezeiträumen sowie eine Ausrichtung auf alle Interessengruppen. Pritzker Private Capital baut Geschäfte langfristig auf und ist der ideale Partner für Jung- und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital ist Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (PRI). Weitere Informationen finden Sie unter PPCPartners.com.

