ProAmpac kündigt neue Partnerschaft für aktive und intelligente Verpackungen mit Professor der Rutgers University an

ProAmpac, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der flexiblen Verpackungen und der Materialwissenschaft, ist eine Partnerschaft mit dem Professor des Fachbereichs Lebensmittelwissenschaften der Rutgers University, Dr. Kit Yam, eingegangen. Diese Partnerschaft wird in die Materialwissenschaft und die Innovationsteams von ProAmpac eingebunden und soll das Engagement des Unternehmens für die Entwicklung aktiver und intelligenter Lebensmittelverpackungen unterstützen.

„Dr. Yam ist ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der aktiven und intelligenten Verpackungen und ProAmpac fühlt sich geehrt, dass er und sein Labor ab sofort zu unseren erweiterten Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften gehören“, sagte Hesam Tabatabaei, Global Vice President des Bereichs Produktentwicklung und Innovation. „Wir sind sicher, dass diese Partnerschaft die Innovation im Bereich der intelligenten Verpackungen beschleunigen und so zu Lösungen für die Lebensmittelsicherheit der Verbraucher und eine längere Haltbarkeit führen wird, mit dem Ziel die Lebensmittelverschwendung insgesamt zu reduzieren.“

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird das Labor von Dr. Yam Testmöglichkeiten bereitstellen, die für die von ProAmpac geplante Entwicklung intelligenter Verpackungen von entscheidender Bedeutung sind. Dr. Yam sagte: „Die Bemühungen von ProAmpac um die Erforschung der Grundlagen aktiver und intelligenter Verpackungen wird das Feld voranbringen. Im Rahmen dieser bedeutenden Partnerschaft werden wir daran arbeiten, intelligente Verpackungen aus dem Labor in die Verkaufsregale zu bringen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, in Zukunft bahnbrechende Verpackungsinnovationen zu liefern.“

Die Fachkompetenz der Rutgers University im Bereich Lebensmittelsicherheit und Haltbarkeit ergänzt die bestehenden Partnerschaften von ProAmpac mit Institutionen wie der Polytechnique Montréal, dem Rochester Institute of Technology und der Clemson University.

Wenn Sie mehr über die intelligenten Verpackungslösungen von ProAmpac erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Kristy Paulin, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei ProAmpac.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot, das kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt bietet. Der Nachhaltigkeitsansatz von ProAmpac – ProActive Sustainability® – bietet innovative nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen sollen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Bei unserer Arbeit lassen wir uns von vier Kernwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg sind: Integrität, Intensität, Innovation und Beteiligung. ProAmpac mit Sitz in Cincinnati gehört Pritzker Private Capital zusammen mit dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Bereichen Industrieprodukte, Dienstleistungen und Gesundheitswesen einnehmen. Die differenzierte und langfristig angelegte Kapitaldecke der Firma ermöglicht effiziente Entscheidungen, große Flexibilität bei Transaktionsstrukturen und Anlagezeiträumen sowie eine Ausrichtung auf alle Interessengruppen. Pritzker Private Capital baut Geschäfte langfristig auf und ist der ideale Partner für Jung- und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital ist Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (Principles for Responsible Investment, PRI). Weitere Informationen finden Sie unter PPCPartners.com.

