In einem Kommentar über den kürzlich verkündeten Vertrag seines Unternehmens mit C&D Foods begrüßte der CEO von ProAmpac Greg Tucker die Entwicklung und nannte sie eine „bedeutsame Beschaffungsvereinbarung und mehr“.

STRATEGIC PARTNERSHIP: In County Donegal, Ireland, for May 17, 2021 announcement of the new contract establishing ProAmpac as the strategic supplier of flexible packaging for C&D Foods, the pet food division of ABP Food Group are (l to r) John McDermott, Operations Director, ProAmpac; Charlie McConalogue, Minister for Agriculture, Food and The Marine; and Colm Dore, Managing Director, C&D Foods. (Photo: Business Wire)

Der am 17. Mai bekannt gegebene Vertrag legt die ProAmpac-Anlage in County Donegal, Irland, als strategischen Zulieferer flexibler Tiernahrungsverpackung für C&D, die Tiernahrungsabteilung der ABP Food Group, einen der führenden Nahrungsmittelverarbeiter Europas, fest.

„Dies ist eine Gelegenheit für unsere Firmen, bei der Entwicklung bahnbrechender Verpackungsinnovationen in Irland und ganz Europa zusammenzuarbeiten. Es ist jedoch auch eine Partnerschaft, die eine Expansion der Produktion und Beschäftigung bei ProAmpac Ireland erleichtern und unsere Einrichtung dort als einen globalen Hub für nachhaltige Verpackungsinnovationen für sowohl Tiernahrung als auch verzehrfertige Gerichte neu positionieren wird“, sagte John McDermott, Operations Director, ProAmpac Donegal.

„Unsere Partnerschaft ist auf einem guten Weg, um gemeinsam Innovationen voranzutreiben“, erklärte Tucker in Bezug auf den gemeinsamen Innovationsprozess , in dem die Entwicklungsteams von ProAmpac mit Verbrauchervertretern zusammenarbeiten, um die Fortschritte im Verpackungswesen zu beschleunigen. Die beiden Unternehmen prüfen gerade einen nachhaltigen Tiernahrungsbeutel, der im Verlauf dieses Jahres auf den Markt kommen soll. Der Beutel wird vollständig recycelbar sein, wenn neue hochentwickelte recycelbare Lösungen auf europäischen Märkten eingeführt werden.

Die Anlage von ProAmpac in Donegal (die mit der ehemaligen Rapid Action Packaging zusammengelegt wurde) befindet sich in Gaoth Dobhair (auch als Gweedore bezeichnet), einer Ortschaft im County Donegal. ProAmpac Donegal blickt auf eine 24 Jahre lange Geschichte in der Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Verpackungsprodukte auf Cellulose-Basis für frisch zubereitete und verzehrfertige Mitnahmegerichte zurück. Zu den umfassenden Verpackungsangeboten zählen Sandwich-Verpackungen, Schalen, Hüllen und weiche Umhüllungen für Standard-Schlauchbeutelmaschinen.

Der Vertrag und die Zusammenarbeit an neuen Produkten wurden am 17. Mai bei einer Veranstaltung im County Donegal bekannt gegeben, an der der irische Landwirtschaftsminister Charlie McConalogue, Vertreter der regionalen Entwicklungsbehörden, Údarás na Gaeltachta, John McDermott von ProAmpac Donegal sowie der C&D Foods Managing Director Colm Dore und der Chief Financial Officer Francis Minogue teilgenommen haben.

„ProAmpac verfolgt einen innovativen und zukunftsgerichteten Ansatz und die Entwicklung nachhaltiger Verpackungen entspricht gänzlich den strategischen Zielen von C&D. Wir freuen uns, mit ihnen in den nächsten Jahren zusammenzuarbeiten“, sagte Dore. C&D Foods ist einer der größten Private-Label-Tiernahrungshersteller in Europa. Mit seinem Hauptsitz in Edgeworthstown, County Longford, Irland, beschäftigt das Unternehmen 452 Mitarbeiter in Irland und weitere 1.148 in sieben Ländern Europas.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir liefern kreative Verpackungslösungen, bieten den besten Kundenservice unserer Branche und präsentieren preisgekrönte Innovationen auf einem vielschichtigen globalen Markt. ProActive Sustainability® – eine Produktreihe, die ProAmpacs Nachhaltigkeitsansatz widerspiegelt – bietet innovative, nachhaltige, flexible Verpackungsprodukte, mit denen wir unseren Kunden zum Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele verhelfen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von vier Grundwerten leiten, die das Fundament für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation und Engagement. ProAmpac mit seinem Hauptsitz in Cincinnati (Ohio, USA) gehört zu Pritzker Private Capital, seinem Management und seinen Mitinvestoren. Nähere Informationen finden Sie auf ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital geht Partnerschaften mit in Nordamerika niedergelassenen mittelständischen Unternehmen ein, die auf den Sektoren industriegefertigte Güter, Dienstleistungen und Gesundheitswesen eine führende Position einnehmen. Die differenzierte, langfristig orientierte Kapitaldecke gestattet einen effizienten Entscheidungsprozess, eine hohe Flexibilität der Transaktionsstruktur und einen klaren Anlagehorizont sowie eine sorgfältige Abstimmung mit allen Stakeholdern. Pritzker Private Capital baut Geschäftsbetriebe unter dem Gesichtspunkt der Langlebigkeit auf und ist der ideale Partner für Privatfirmen und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital gehört zu den Unterzeichnern der Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UNPRI). Nähere Informationen finden Sie auf PPCPartners.com.

